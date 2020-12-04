Один из основателей Pizza Hut Фрэнк Карни умер после COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В США умер один из создателей всемирно известной сети пиццерий Pizza Hut Фрэнк Карни. Об этом его жена и брат сообщили местному изданию Wichita Eagle.

Ему было 82 года. Он недавно переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, но затем у него началась пневмония, которую и назвали причиной смерти. Последние годы он страдал болезнью Альцгеймера и жил в доме престарелых в родном городе.

Фрэнк Лоуренс Карни, пятый из двенадцати детей, родился 26 апреля 1938 года и вырос в Уичито (Канзас), где его родители управляли продуктовым магазином под названием Carney's Market. В детстве он раскладывал товары на полках, работал на кассе и доставлял продукты.

В 1958 году Фрэнк, который тогда был еще студентом, вместе с 26-летним братом Дэном одолжили у матери $600 и открыли рядом с семейным магазином свою первую пиццерию, ориентированную на местных студентов. Они приняли это решение, поскольку местный риэлтор уговорил их снять пустующее здание и пообещал, что пиццерия станет выгодным бизнесом.

Через год братья открыли первую пиццерию по франшизе в другом городе. К 1977 году в сети Pizza Hut было уже 4000 точек, и братья продали ее PepsiCo более чем за $300 млн. Фрэнк Карни до 1980 года оставался президентом и членом совета директоров компании.

В 1997 году в рекламном ролике Pizza Hut снялся экс-президент СССР Михаил Горбачев.