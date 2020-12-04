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Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дания перестанет предоставлять новые лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу к 2050 году.

Правительство достигло соглашения с парламентом поздно вечером в четверг об отказе от запланированного ранее восьмого раунда лицензирования, а также от любых новых разведочных работ, сообщил министр климата и энергетики страны Дэн Йоргенсен журналистам.

"Мы являемся крупнейшим производителем нефти в Европейском союзе, и поэтому это решение найдет отклик во всем мире", - сказал он.

Условия для нефтегазовых компаний, работающих в настоящее время в датских водах, останутся неизменными до остановки добычи в 2050 году. По оценкам министерства, это решение обойдется стране примерно в 13 млрд крон ($2,1 млрд), сообщает агентство Bloomberg.

Дания неоднократно заявляла о себе как о мировом лидере в вопросах климата и уже объявила о ряде самых амбициозных в мире целей по снижению загрязняющих атмосферу выбросов. Страна стремится сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году.

"Теперь мы пойдем другим путем", - сказал Йоргенсен в интервью Financial Times. Он надеется "показать пример", побудив другие страны также отказаться от производства ископаемого топлива.

Добыча нефти в Дании по итогам 2020 года, как ожидается, составит 83 тыс. баррелей, природного газа - эквивалент 21 тыс. баррелей.

Дания

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