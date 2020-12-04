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Возле здания украинской Рады произошли потасовки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Под стенами Верховной рады в центре Киева, где в пятницу проходит акция протеста предпринимателей, возникли потасовки, на двух активистов составлены административные протоколы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Некоторые из протестующих ведут себя агрессивно и не реагируют на законные требования сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства. Для восстановления порядка силовикам пришлось создавать "живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта", отметили в полиции.

Поэтому периодически между протестующими и возникают возникают словесные перепалки и потасовки, пояснили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас на двух активистов полицейскими на месте составлены административные протоколы за нарушение ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

У здания Рады проходит акция протеста SaveФОП, организованная "Союзом защиты предпринимателей". Участники протеста требуют принятия парламентом законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Участники акции в правительственном квартале в центре Киева перекрыли автомобильное движение по улице Грушевского, сообщает Патрульная полиция Украины.

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