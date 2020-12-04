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Коала украсила рождественскую елку семьи австралийцев

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Семья из штата Южная Австралия вечером 2 декабря, вернувшись домой, обнаружила на уже установленной и украшенной новогодней елке коалу, которая сидела на стволе среди игрушек и пыталась есть искусственную хвою. Хозяйка дома Аманда Маккормик рассказала об этом Guardian.

Это случилось неподалеку от столицы штата Аделаида, в местности, где обитают коалы.

Выходя из дома, хозяева выпустили собаку во двор, заперли заднюю дверь и выключили свет. Когда они вернулись три часа спустя, их удивило, что собака сразу побежала к елке и стала тревожно принюхиваться.

На елке сидела коала, немного запутавшаяся в гирлянде с лампочками.

Аманда позвонила на горячую линию в специальную организацию 1300Koalaz, которая занимается защитой коал. Оператор на линии сначала подумала, что ее разыгрывают, но затем все же отправила по вызову специалистов.

Коалу распутали, сняли с елки, несмотря на грозное ворчание, и посадили на дерево рядом с домом - подумать над своим поведением.

Комментируя случившееся, в 1300Koalaz предположили, что сумчатое залезло в чужой дом в поисках новогоднего настроения и уже на месте решило изобразить из себя фейри, помощника Санты.

Со-основатель 1300Koalaz Ди Херн-Хеллон отметила, что коалы могут заходить в жилище человека, но это случается довольно редко. Она также предостерегла сограждан от попыток ловить и перемещать коал самостоятельно, поскольку животное может проявить агрессию и у него очень длинные когти и острые зубы.

Австралийским коалам грозит сокращение популяции из-за лесных пожаров, нападений собак, и ДТП, эти инциденты участились в последнее десятилетие, отмечает CNN.

Аделаида Австралия 1300Koalaz

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