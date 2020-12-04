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Экс-министра финансов Австрии осудили на восемь лет за коррупцию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Австрии приговорил бывшего министра финансов Карла Хайнца Грассера к восьми годам тюрьмы в самом крупном процессе о коррупции в стране со времен Второй мировой войны, сообщает Spiegel.

Грассера признали виновным в злоупотреблении властью и участии во взяточничестве. Вердикт приняли на основании заявлений сотен свидетелей и телефонной прослушки. В суд попала запись разговора, на которой один из ответчиков спрашивал, как ему правдоподобно объяснить прокурору появление сотен тысяч евро у него на счету.

В общей сложности по данному делу обвинения предъявили 14 людям. Один из них признал, что передавал внутреннюю информацию, позволившую консорциуму купить 60 тыс. государственных квартир за 961 млн евро. Через три года консорциум оценил квартиры примерно в два раза дороже.

Решение о продаже квартир, по версии обвинения, принял Грассер, а его сообщники получили взятки на 9,6 млн евро. Адвокат бывшего министра финансов сказал, что он собирается подать апелляцию.

Австрия Карл Хайнц Грассер

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