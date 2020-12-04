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В Одесской области отменили решение о русском региональном языке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Одесский окружной административный суд удовлетворил иск общественного деятеля Святослава Литинского об отмене решения Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Решение было принято в 2012 году на основании закона, который в 2018 году был признан неконституционным.

"В Одесской области (решение облсовета) – отменен региональный язык. Соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд", - написал Литинский на своей странице в фейсбуке.

По его словам, отныне "все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными".

Литинский также добавил, что ранее "мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе".

Как сообщалось, в ноябре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам местных советов о необходимости отменить решения о региональных языках. По его словам, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

Омбудсмен напомнил, что, согласно, закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившему в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

По его словам, все органы государственной власти и местного самоуправления должны были в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие. "Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется на региональном языке, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Кремень.

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Украина

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