Парламент Черногории утвердил просербское правительство

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Черногории в пятницу утвердил новое коалиционное правительство, считающееся просербским, сообщает агентство Associated Press.

За новое правительство проголосовал 41 депутат из 81, против – 28, а 12 воздержались. Главный приоритет нового кабинета – борьба с коронавирусом COVID-19, преодоление глубокого экономического кризиса и "настоящее верховенство закона". Новый премьер также выступает за хорошие отношения с Сербией и другими соседями и обещает провести "первые честные демократические выборы" в стране.

Коалиция во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем, таким образом, сумела сместить находившуюся у власти прозападную Демократическую партию социалистов Черногории президента Мило Джукановича.

Джуканович и его партия ориентируются на повестку западных стран. В 2017 году под его руководством Черногория вошла в НАТО, бросив вызов своим союзникам – России и Сербии.

Кривокапич близок с Сербской православной церковью, которая месяцами возглавляла протестное движение в стране против закона прошлого правительства о конфискации ее имущества.