ВОЗ предостерегла от ощущения, что пандемия закончилась с созданием вакцин
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции.
"Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19", - сказал Райан, чьи слова приводят в пятницу европейские СМИ.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь указал, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля".
"Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.
"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.
За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.