Трамп подписал закон о борьбе с допингом

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон о борьбе с допингом, ранее одобренный американским Конгрессом, так называемый "Акт Родченкова 2019 года", сообщил Белый дом.

Закон предусматривает "уголовные санкции на определенных лиц, причастных к международным заговорам о мошенничестве с допингом, и требует возмещения ущерба жертвам таких заговоров", говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.