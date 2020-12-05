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Трамп подписал закон о борьбе с допингом

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон о борьбе с допингом, ранее одобренный американским Конгрессом, так называемый "Акт Родченкова 2019 года", сообщил Белый дом.

Закон предусматривает "уголовные санкции на определенных лиц, причастных к международным заговорам о мошенничестве с допингом, и требует возмещения ущерба жертвам таких заговоров", говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

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