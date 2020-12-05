Сильное землетрясение произошло у берегов Турции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов турецкой провинции Анталья, сообщает Геологическая служба США.

Турецкие СМИ, со своей стороны, отмечают, что подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

Сообщений о серьезных разрушениях и о жертвах не поступало.

Между тем, как передает агентство "Анадолу", по данным AFAD, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша. Его очаг находился на глубине 77,58 км.