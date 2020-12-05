Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 05.12В России 2 431 731+28 782В мире 65 899 441+678 884

Сильное землетрясение произошло у берегов Турции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов турецкой провинции Анталья, сообщает Геологическая служба США.

Турецкие СМИ, со своей стороны, отмечают, что подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

Сообщений о серьезных разрушениях и о жертвах не поступало.

Между тем, как передает агентство "Анадолу", по данным AFAD, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша. Его очаг находился на глубине 77,58 км.

Турция

Новости

Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

Десятки тысяч человек пришли на митинг оппозиции в Ереване

"Академик Черский" остановился в точке достройки "Северного потока 2"

"Академик Черский" остановился в точке достройки "Северного потока 2"

Японский зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке

Эстония ввела дополнительные ограничения из-за пандемии

США выведут почти все войска из Сомали

Избранный президент Молдавии Санду призвала выйти на акцию протеста

Избранный президент Молдавии Санду призвала выйти на акцию протеста

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');