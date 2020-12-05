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Большая часть Сухума оказалась обесточена из-за пожара на подстанции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Из-за пожара на подстанции "Сухум-1" большая часть столицы республики осталась без электричества.

"Ремонтные бригады демонтировали сгоревшее оборудование. Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учётом сложности - две недели", - говорится в сообщении пресс-службы РУП "Черноморэнерго".

На время восстановительных работ подача электроэнергии в дома будет организована по временной аварийной схеме. Для этого на подстанции "Сухум-1" энергетики монтируют оборудование, добавили в пресс-службе "Черноморэнерго".

Начать подачу электричества в обесточенные районы по аварийной схеме энергетики обещают в субботу вечером.

Абхазия Сухум

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