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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Китай в воскресенье успешно вывел на геостационарную орбиту тяжелый спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-14", сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B, CZ-3B), стартовавшей в 11:58 по местному времени (06:58 по Москве) с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Тяжелый спутник "Гаофэнь-14" позволяет проводить высокоточную спутниковую съемку и картографирование поверхности Земли.

Китай Гаофэнь-14

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