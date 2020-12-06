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Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Жителей австралийского острова Фрейзер (штат Квинсленд) призвали покинуть дома из-за распространения лесного пожара, сообщает в воскресенье местный телеканал 9news.

Экстренные службы предупреждают, что огонь продвигается в юго-восточном направлении и приближается к городу Хэппи Вэлли. Несмотря на предупреждение, там остаются 50 человек.

Лесной пожар на крупнейшем в мире песчаном острове бушует еще с октября: он разгорелся из-за незаконно разведенного туристами костра. С тех пор выгорело около 80 тыс. га леса - более половины территории, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Австралия Фрейзер

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