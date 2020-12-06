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Белорусские военные отметили интенсивность разведки со стороны НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы Белоруссии, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь", - сказал Косыгин.

Он считает, что подтверждением этому служит "неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk". "Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны", - отметил Косыгин.

Представитель Генштаба сообщил, что в течение года белорусские военные отметили около 30 как одиночных, так и групповых полетов. "Об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов проведенных мероприятий в рамках крупномасштабных учений, проведенных в этом году, - "Защитники Европы-2020". Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался - это Союзное государство (Республика Беларусь и Российская Федерация). Аналогичные учения спланированы уже в следующем году в рамках учения "Защитник-2021", - утверждает Косыгин.

Он ожидает дальнейшего наращивания иностранного военного присутствия в странах-соседях Белоруссии. "По нашей оценке, в ближайшей перспективе тенденция к наращиванию иностранного военного присутствия на территории соседних с нашей страной государств сохранится", - сказал Косыгин.

Белоруссия

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