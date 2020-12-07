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Байден намерен назначить главой Минздрава генпрокурора Калифорнии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, выбрал кандидатом на пост министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру - бывшего конгрессмена, а ныне генпрокурора штата Калифорния, сообщает The New York Times.

Бесерра стал явным выбором Байдена на пост главы Минздрава только в последние несколько дней, заявили изданию осведомленные источники. По их словам, это стало полной неожиданностью, так как Бесерра, занимавшийся вопросами уголовного правосудия, иммиграционной и налоговой политики, больше рассматривался как кандидат на пост генерального прокурора США.

Бесерра прослужил 12 сроков в Конгрессе, представляя Лос-Анджелес, а в 2017 году стал генеральным прокурором Калифорнии.

Если его кандидатура на пост главы Минздрава будет утверждена Конгрессом, перед ним сразу же встанет сложная задача возглавить ведомство в критический момент во время пандемии COVID-19, унесшей жизни более 281 тысячи человек в США.

США Джо Байден Хавьер Бесерра

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