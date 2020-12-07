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Lufthansa сократит 27 500 рабочих мест

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - До конца 2020 года авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 000 человек, а также продать подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7 500 человек, сообщил Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 000 рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Lufthansa Германия коронавирус

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