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Истребители НАТО трижды за неделю сопроводили военные самолеты РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, трижды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на министерство обороны Литвы.

По его данным, 30 ноября натовские истребители обнаружили два самолета Ан-26, летевших в международном пространстве из Калининграда в основную часть России. Самолеты следовали летному плану, у одного из них был включен транспондер, они поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

3 декабря истребители опознали российский Ил-20, летевший из континентальной России в Калининградскую область. Самолет следовал летному плану, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, его транспондер был включен.

5 декабря самолеты союзников опознали российский Ту-134, летевший в международном пространстве из Калининграда в основную часть России. Самолет следовал летному плану, у него был включен транспондер, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

НАТО Литва Балтийское море

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