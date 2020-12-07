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Школы и рестораны в Греции останутся закрытыми до 7 января

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Греции до 7 января продлили ряд ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

Ограничения продлены на работу ресторанов, баров, судов и горнолыжных курортов. Школы в стране также останутся закрытыми.

Кроме того, по ночам продолжит действовать комендантский час. Остается в силе и запрет на поездки между регионами.

Ожидается, что позже на этой неделе правительство Греции объявит о решении относительно работы церквей, салонов красоты и магазинов.

Ранее в декабре власти Греции продлили такие ограничения до 14 декабря. При этом в стране с 7 декабря разрешили открыться магазинам, которые продают украшения для рождественских праздников.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 115 тыс. случаев COVID-19, умерли 3 тыс. человек.

Греция коронавирус

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