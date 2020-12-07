Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Александр Винник Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, сообщает Ouest-France.

В суде сочли Винника невиновным в масштабных хакерских атаках, однако признали виновным в связанном с этими атаками отмывании денег.

Обвинение называло Винника хакером "мирового значения" и требовало приговорить его к 10 годам тюрьмы. Осенью 2020 года Винник заверил в суде, что не имеет отношения к кибератакам.

По информации французской прессы, на слушаниях в октябре в Париже Винник произносил следующие фразы: "Я не имею никакого отношения к вирусу Locky", "я не согласен", "ничего подобного не было". Эти заявления он делал, говоря о примерно 200 компаниях и физлицах во Франции, которые, по версии обвинения, с 2016 по 2018 год пострадали от его действий.

24 января 2020 года стало известно, что обвинявшийся в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянин Винник, ранее заключенный в греческую тюрьму, был доставлен в Париж и находится в больнице.

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции. В конце концов, греческие власти решили выдать россиянина именно французскому правосудию.

Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру.