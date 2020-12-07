Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Франции

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник поднимали в воздух истребитель Су-30 в связи с приближением к границе РФ над Черным морем разведывательных самолетов США и Франции.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.