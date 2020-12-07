Почти 780 беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.

"Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

По его данным, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тыс. беженцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении, с 00:00 по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.