В Китае удалили более 100 приложений в рамках "чистки" интернета

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Китай удалил 105 приложений, включая программу американской туристической фирмы TripAdvisor Inc, из магазинов приложений в стране в рамках новой кампании по чистке интернета от контента, связанного с порнографией, проституцией, азартными играми и насилием.

Администрация киберпространства Китая сообщила на своем сайте во вторник, что приложения нарушали один или несколько из трех законов, не предоставив подробностей, в чем эти нарушения заключались.

Власти заявили, что начали кампанию 5 ноября в ответ на негативную реакцию общественности на контент, считающийся оскорбительным. Они заявили, что будут продолжать регулировать приложения и своевременно удалять те, которые нарушают закон.