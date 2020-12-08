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В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии решили призвать искусственный интеллект на помощь в борьбе с низкой рождаемостью. Как пишет "Би-би-си", речь идет о сервисах по подбору партнера, которые должны помочь японцам создавать семьи.

Со следующего годы региональные власти, которые поддерживают такие программы, будут получать государственные субсидии. На эти цели планируется выделить 2 млрд йен ($19 млн).

Отмечается, что многие сервисы по подбору партнеров уже привлекают искусственный интеллект в надежде, что он поможет лучше проанализировать информацию, предоставленную клиентами, мечтающими найти себе возлюбленных.

Некоторые из существующих систем умеют только анализировать такие критерии, как возраст и уровень дохода. И выдавать результат только при точном совпадении. Дополнительные средства выделяются на то, чтобы создать более совершенные системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби, и ценности и установки.

По прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу столетия до 53 млн человек. В прошлом году рождаемость стала рекордно низкой: за год родилось 865 тыс. человек.

Япония

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