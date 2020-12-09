Россия выдала Чехии двух подозреваемых в преступлениях в Праге

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Из России в Чехию экстрадированы находящиеся в международном розыске подозреваемые в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и угоном автомобилей на территории Праги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экстрадиция двух подозреваемых состоялась в аэропорту "Шереметьево" при участии сотрудников МВД и ФСИН России, а также сотрудников чешских правоохранительных органов, сказала Волк журналистам.

По ее словам, в мае 2018 года 31-летний гражданин Казахстана похитил в Праге автомобиль, принадлежавший юридическому лицу, и выехал на нем на территорию Украины.

"Вторая злоумышленница осуждена в Чехии за совершение нескольких преступлений. В апреле 2014 года она приобрела в одном из автосалонов Праги машину в кредит. Не исполнив взятые на себя финансовые обязательства, женщина скрылась", - сказала официальный представитель МВД.

Она отметила, что на счету подозреваемой ряд других мошенничеств. Кроме того, она подозревается в нападении в составе группы лиц на женщину, у которой под угрозой убийства были похищены деньги и ценные вещи, добавила Волк.