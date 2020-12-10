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Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Hyundai Motor Co. покупает американского производителя роботов Boston Dynamics Inc. у японской SoftBank Group, пишет Korea Economic Daily. Сумма сделки составит чуть менее 1 трлн вон ($921 млн).

Совет директоров Hyundai Motor, по данным источников газеты, планировал утвердить сделку на заседании 10 декабря.

Boston Dynamics известна выдающимися разработками в области робототехники, однако остается убыточной. Компания, основанная группой инженеров Массачусетского технологического института (MIT), была куплена Google в 2014 году, а в 2017 году продана SoftBank Group.

Boston Dynamics выпускает, в частности, четвероногого робота Spot, а также робота-гуманоида Atlas и робота-птицу Handle.

Hyundai Motor, которая намерена сделать робототехнику одним из основных двигателей роста бизнеса, наряду с разработкой электромобилей и машин на водородных топливных элементах, ранее пообещала инвестировать в этот сектор до 1,5 трлн вон до 2025 года.

Компания самостоятельно оплатит примерно половину сделки - более 400 млрд вон, а остальную часть профинансируют ее подразделения, включая производителя автокомпонентов Hyundai Mobis Co.

В ноябре источники сообщали, что Hyundai Motor привлекла Goldman Sachs в качестве советника для заключения сделки по покупке Boston Dynamics.

Hyundai Motor Boston Dynamics

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