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SpaceX запустит на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - SpaceX в пятницу планирует запустить на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить во временное окно с 11:20 до 13:20 по времени Восточного побережья США (с 19:20 до 21:20 мск) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 компании SiriusXM, масса которого достигает семи тонн, является обеспечение радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться уже в седьмой раз для запуска, должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

SpaceX

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