Оппозиция в Абхазии выступила против нового формата переговоров с Грузией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Абхазии общественная организация "Аруаа" (Воины), состоящая из ветеранов грузино-абхазской войны, обратилась к руководству республики с требованием исключить из концепции внешней политики пункт о дополнительном формате переговоров с Грузией.

"Президентом страны 4 декабря была утверждена "Концепция внешней политики Абхазии", один пунктов которой допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных женевских дискуссий не представляется возможным", - говорится в документе.

По мнению оппозиции, этот пункт, "в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Медведева-Саркози".

В "Аруаа" считают, что "таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон "Об оккупированных территориях" с Абхазией напрямую и на равных никто говорить не будет".

Кроме того, как полагают в общественной организации, "Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве".

Такой подход, считают в общественной организации, возвращает Сухум формально "к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран".

"Грузию такие переговоры ни к чему не обязывают. Понижение статуса переговоров ниже формата, определенного президентами России и Франции, полностью в интересах грузинской стороны", - говорится в обращении ветеранов грузино-абхазской войны.

Оппозиция считает необходимым исключить из концепции данный пункт.

Общественная организация также обратилась к депутатам парламента с призывом "срочно собраться на внеочередное заседание для обсуждения данной концепции и принять решение".

Оппозиция также потребовала включить в концепцию пункт о том, что Абхазия обращается к Госдуме РФ и парламентам других стран, признавших независимость Абхазии, с просьбой признать системный геноцид народа Абхазии со стороны Грузии на протяжении всего двадцатого века.

"Если до конца года в концепцию не будут внесены предложенные поправки, "Аруаа" оставляет за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия", - говорится в обращении оппозиционной организации.