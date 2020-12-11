Первыми на Украине вакцинируют от COVID-19 врачей, военных, полицию и Нацгвардию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал, кого первыми будут бесплатно вакцинировать от коронавируса на Украине.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал Радуцкий в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, 4 млн украинцев уже могут провакцинироваться бесплатно.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что среди правоохранителей в целом коронавирусом заболели 25 тыс. человек, из них 78 человек умерли.