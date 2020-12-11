Amnesty International предложила ООН регулировать торговлю спецсредствами для полиции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International обратится в ООН с просьбой урегулировать торговлю спецсредствами, используемых полицейскими, и в принципе запретить продажу для них и применение ими некоторых видов электрошоковых устройств.

"Все страны мира должны незамедлительно принять экстренные меры для запрета глобальной торговли оборудованием, предназначенным для причинения мучительных страданий и травм", - говорится в заявлении Amnesty International и исследовательского фонда "Омега", распространенном в пятницу в преддверии предстоящей встречи в рамках ООН, посвященной "торговле орудиями пыток".

В своём докладе о контроле за распространением "орудий пыток", подготовленном ко встрече, организации также призвали "установить контроль за оборотом стандартного полицейского спецоборудования с целью не допустить его попадания в руки преступников".

В заявлении приводятся слова главы Amnesty International по вопросам бизнеса, обеспечения безопасности и правам человека Патрика Вилкена: "Спустя более чем три десятилетия после того, как во всём мире пытки были объявлены вне закона, людей продолжают пытать, зачастую до смерти, в тюрьмах и других местах содержания под стражей по всему миру. Бессмысленно запрещать пытки и при этом продолжать торговать чудовищным оборудованием, специально предназначенным для пыток, в частности, дубинками с шипами и ножными кандалами".

По его словам, "по всему миру протестующие задыхаются от слезоточивого газа и получают увечья от резиновых пуль". "Очевидно, что назрела острая необходимость усилить контроль за торговлей полицейским спецснаряжением. Стандартные спецсредства, такие как наручники и полицейские дубинки, могут стать орудиями пыток, если они попадут не в те руки. Страны мира должны объединиться, чтобы создать глобальный, обязательный для исполнения юридический механизм по регулированию торговли подобными средствами", - призвал он.

Вилкен также считает, что и компании-производители должны предотвращать ненадлежащее использование их продукции: "Все, кто производит, рекламирует или продаёт оборудование для правоохранительных органов, использование которого является абсолютно недопустимым, и которое может применяться исключительно для пыток, жестокого обращения или осуществления смертной казни, должны немедленно прекратить эту деятельность".

По мнению правозащитников, государства должны полностью отказаться от спецснаряжения, в частности, дубинок с шипами, электрошоковых поясов и утяжелённых ножных кандалов, обеспечить надёжный контроль за соблюдением прав человека при торговле полицейским оборудованием: наручников, перцовых аэрозолей и электрошокеров.

В докладе также подчёркивается необходимость запрета торговли оборудованием для осуществления смертной казни (в частности, виселицами и электрическими стульями) и введения контроля за экспортом фармацевтических препаратов двойного назначения для предотвращения их использования при проведении казней с применением смертельных инъекций.

Amnesty International и "Омега" призывают к полному глобальному запрету на торговлю и применение определённых видов электрошоковых устройств, которые не должны использоваться правоохранительными органами. К ним относятся устройства, которые закрепляются на теле человека, например, электрошоковые ремни или жилеты, а также устройства прямого контакта, предназначенные для использования полицией, такие как электрошоковые дубинки или устройства для захвата.

За последние пять лет Amnesty International сообщала о пытках и жестоком обращении в более чем 140 странах, при этом "риск применения пыток и других видов жестокого обращения не ограничивается только условиями содержания под стражей; полицейское снаряжение также используется для пыток и жестокого обращения на улице".

Правозащитники отмечают, что в Гонконге, Ливане, Судане, Чили, США, Франции, Белоруссии правоохранительные органы с злоупотреблениями и жестко пресекали протесты.

Согласно данным Allied Market Research, приводимым в докладе, ожидается, что к 2022 году рынок таких спецсредств может достичь $9,6 млрд, но призывают с осторожностью относиться к этим данным.