Google наняла ветерана Goldman Sachs укрепить облачную безопасность

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc, холдинговая компания Google, назначила ответственного за обеспечение информационной безопасности в своем подразделении облачных вычислений Google Cloud, пишет The Wall Street Journal.

Фил Венаблс, старший советник по вопросам рисков и кибербезопасности в Goldman Sachs Group Inc., присоединится к Google Cloud с понедельника в качестве главного директора по информационной безопасности (CISO). Венаблс, который также является членом совета директоров Goldman Sachs Bank USA, на протяжении почти 20 лет выполнял обязанности CISO финансового гиганта и недавно снова занял этот пост на временной основе в связи с кадровыми перестановками.

В Google, по словам Венаблса, он сосредоточится, в частности, на вопросах облачной миграции и защиты клиентов, наряду с обеспечением внутренней безопасности.

До Goldman Sachs Венаблс также занимался укреплением информационной безопасности в банках Deutsche Bank AG, Standard Chartered PLC и Barclays PLC.