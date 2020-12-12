Омбудсмен назвала количество пленных украинцев в Донбассе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В плену на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса сейчас находится 241 гражданин Украины, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно сообщению на странице Денисовой в Facebook, в ходе встречи с послом Великобритании в Киеве Мелиндой Симмонс она проинформировала, что "осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно".