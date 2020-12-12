Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 12.12В России 2 625 848+28 137В мире 71 081 574+1 489 020

В Венесуэле сообщили о предотвращении теракта на НПЗ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы пресекли попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Эль-Палито" в штате Карабобо на севере страны, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр нефти Тарек Эль Айсами.

"Мы сообщаем международной общественности о попытке организации теракта против нашей нефтяной промышленности, нам удалось предотвратить его", - сказал он.

Как рассказал Эль Айсами, "10 декабря в штате Карабобо были задержаны двое венесуэльцев, которые участвовали в организации теракта, целью которого был подрыв и разрушение нашего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Палито".

Министр добавил, что "кроме того, эти террористы намеревались подорвать основной нефтепровод, по которому производится транспортировка нефтепродуктов с НПЗ "Эль-Палито" в город Ягуа".

"Весь этот террористический план был подготовлен в Колумбии дезертирами из вооруженных сил Венесуэлы, которые пользуются защитой и покровительством со стороны колумбийских властей и президента Ивана Дуке", - заявил Эль Айсами.

По его словам, Дуке "непосредственно санкционировал осуществление этого теракта".

Как добавил министр, "кроме того, важно отметить, что ЦРУ и АНБ США были осведомлены и оказывали содействие всем террористам, принимавшим участие в этом плане".

По телевидению была показана изъятая взрывчатка.

Венесуэла НПЗ

Новости

В Карабахе сообщили о перестрелке с азербайджанскими военными

Вакцину Pfizer одобрили для экстренного применения в Мексике

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за коронавируса

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');