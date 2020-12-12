В Венесуэле сообщили о предотвращении теракта на НПЗ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы пресекли попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Эль-Палито" в штате Карабобо на севере страны, сообщил в эфире венесуэльского телевидения министр нефти Тарек Эль Айсами.

"Мы сообщаем международной общественности о попытке организации теракта против нашей нефтяной промышленности, нам удалось предотвратить его", - сказал он.

Как рассказал Эль Айсами, "10 декабря в штате Карабобо были задержаны двое венесуэльцев, которые участвовали в организации теракта, целью которого был подрыв и разрушение нашего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Палито".

Министр добавил, что "кроме того, эти террористы намеревались подорвать основной нефтепровод, по которому производится транспортировка нефтепродуктов с НПЗ "Эль-Палито" в город Ягуа".

"Весь этот террористический план был подготовлен в Колумбии дезертирами из вооруженных сил Венесуэлы, которые пользуются защитой и покровительством со стороны колумбийских властей и президента Ивана Дуке", - заявил Эль Айсами.

По его словам, Дуке "непосредственно санкционировал осуществление этого теракта".

Как добавил министр, "кроме того, важно отметить, что ЦРУ и АНБ США были осведомлены и оказывали содействие всем террористам, принимавшим участие в этом плане".

По телевидению была показана изъятая взрывчатка.