Более сотни человек задержаны в ходе протестов в Париже

Во Франции третью неделю проходят акции против законопроекта о "глобальной безопасности"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В субботу во время акций протеста против законопроекта о "глобальной безопасности" в Париже были задержаны 142 человека, сообщил в твиттере глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Министр также поблагодарил силы правопорядка, "которые ведут решительные и мужественные действия против многочисленных погромщиков".

По данным прокуратуры, 42 задержанных взяты под стражу.

Третью субботу подряд во Франции проходили масштабные протестные акции против законопроекта о "глобальной безопасности", который должен ограничить общественный контроль над действиями силовиков и, как считают организаторы протестов, создаст правоохранителям условия для произвола.

Принятый в первом чтении Национальным собранием Франции законопроект спровоцировал в стране острую критику со стороны левых политических партий, журналистов, неправительственных организаций. В частности, речь идет о статье 24, предусматривающей наказание за "вредоносное распространение изображений правоохранительных органов", а фактически - за любую их съемку, как считают протестующие.

Многотысячная манифестация прошла в Париже, протестные акции состоялись в Лионе, Лилле, Страсбурге, Дижоне, Монпелье и других городах, сообщают французские СМИ.

Как и во время предыдущих двух акций, к мирным манифестантам, особенно в Париже, примкнули группы погромщиков black-blocs. Их действия в очередной раз привели к ожесточенным столкновениям с полицией, которая была вынуждена применить водомет для разгона хулиганов.