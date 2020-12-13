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Близ Фиджи произошло сильное землетрясение

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 697 км южнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:26 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты -24.17 градуса южной широты и 176.58 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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