Близ Фиджи произошло сильное землетрясение
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 697 км южнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:26 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты -24.17 градуса южной широты и 176.58 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".