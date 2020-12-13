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Ракета SpaceX с американским спутником радиовещания успешно стартовала

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 успешно стартовала на орбиту с американским спутником радиовещания SXM-7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает семи тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году.

Это одна из двух самых крупных полезных нагрузок, которые когда-либо запускала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в седьмой раз для запуска, через восемь с половиной минут после старта должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read Тhe Instructions в Атлантике в 643 км от космодрома.

Кроме того, спасательное судно должно "выловить" из океана две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

SpaceX

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