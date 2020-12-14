В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные в Иране сумели взять под контроль ситуацию на месте пожара, произошедшего на крупном нефтепроводе, сообщают ближневосточные СМИ.

Речь идёт о трубопроводе, по которому нефть с месторождения "Марун" поступает на НПЗ в Исфахане, второй по значимости в Иране.

На месте возгорания пожарным удалось остановить распространение огня, жилые строения не пострадали. Полностью пожар ещё не потушен. В сообщениях не указывается, насколько сильно это происшествие повлияет на работу НПЗ.