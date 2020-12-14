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Стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке, скончался в больнице

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, раненый полицией после того, как начал стрелять у собора Святого Иоанна Богослова в Нью -Йорке, скончался в больнице, сообщает New York Post.

Раненый подозреваемый был доставлен в больницу Mount Sinai Morningside в критическом состоянии, а после врачи констатировали его смерть, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел после Рождественского концерта на ступенях собора.

"Люди только начали уходить с праздничного мероприятия, когда подозреваемый открыл огонь", - рассказал газете свидетель происшествия.

Источники издания заявляют, что у мужчины в правой руке был серебряный пистолет, а в другой - черный. По данным других СМИ, стрелявший был вооружен винтовкой.

Собеседник New York Post в департаменте полиции Нью-Йорка сообщил, что мужчина стрелял в воздух и в сторону полиции.

После чего был ранен сотрудниками полиции в голову.

Полиция заявила, что кроме нападавшего никто не получил ранений.

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