Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена", - написал он в своем твиттере.

Премьер отметил: "Мы можем сгладить кривую. Мы знаем, как это сделать - на самом деле, мы даже делали это раньше. Нам просто нужно сделать это снова. Давайте бороться с этим вирусом вместе, следуя правилам общественного здравоохранения.

Трюдо добавил, что надо продолжать "сохранять бдительность": носить маски, мыть руки, избегать собраний.

В то же время, как сообщило агентство Associated Press (AP), первые партии вакцины активно готовят к отправке по различным штатам в США.

Американские власти подготовили план первой фазы вакцинации населения и начнут его реализацию в понедельник.

По сообщению американских СМИ, руководитель этой операции генерал Гас Перна сообщил, что препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 центров и 66 - в среду. Это пока что все центры, имеющие оборудование для хранения вакцины при очень низких температурах, как этого требуют производители.

Ранее на этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренное применение вакцины. В субботу разрешение выдали и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, препятствий для начала вакцинации в США больше нет.

Канада

Новости

Стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке, скончался в больнице

СМИ сообщили о хакерской атаке на Минфин и структуру Минторга США

Bloomberg рассказал о скорой вакцинации Трампа

В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе

Более 300 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы заявили о нормализации обстановки в Карабахе

Российские миротворцы заявили о нормализации обстановки в Карабахе

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило о соблюдении режим прекращения огня в Карабахе

Пандемия коронавируса

В Германии с 16 декабря закроют школы и магазины из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');