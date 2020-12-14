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Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Писатель Джон ле Карре
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Английский писатель, автор множества шпионских романов Джон ле Карре умер в возрасте 89 лет, передает в понедельник телеканал BBC News.

Сообщается, что ле Карре не стало в субботу после непродолжительной болезни. Родственники писателя утверждают, что у него была пневмония, не связанная с коронавирусом.

За свою жизнь ле Карре, работавший в 1950-1960-е годы в Службе безопасности (Ми-5) и в Секретной разведывательной службе (Ми-6), написал более двадцати романов. Среди них - "Шпион, выйди вон", "Звонок мертвецу", "Шпионское наследие", "Шпион, пришедший с холода", "В одном немецком городке". Книги писателя неоднократно экранизировали.

Хроника 05 января 2019 года – 14 декабря 2020 годаУмершие знаменитости
Джон ле Карре

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