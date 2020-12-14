Тихановская допустила, что РФ может подтолкнуть Минск к новым выборам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила возможность оказания Россией или Соединенными Штатами влияния на белорусское руководство с целью начать переговоры с оппозицией о проведении новых выборов.

"Возможно, вмешается какая-то третья сторона - может быть, Россия или даже Соединенные Штаты", - заявила Тихановская в интервью еженедельнику The New Yorker, отвечая на вопрос о перспективах начала переговоров о новых выборах в Белоруссии.

Белорусская оппозиция рассчитывает, что в переговорах в качестве наблюдателей примут участие европейские страны - для обеспечения прозрачности. "Обе стороны, возможно, их будет и три, изложат свои условия и придут к соглашению, назначат дату новых выборов и начнут подготовку к ним", - рассказала Тихановская свое видение хода переговоров.

При этом министерства, по ее словам, продолжат работать в штатном режиме, чтобы избежать хаоса в стране. Освобождаются политзаключенные. Реформы в Белоруссии, считает Тихановская, начнутся после избрания нового президента. При этом она заявила, что не собирается участвовать в избирательной кампании.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.