"Краснодар" сыграет с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский клуб "Краснодар" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в ходе жеребьевки, которая проходит в понедельник в Ньоне.
Соперником "Краснодара" стало загребское "Динамо".
Остальные команды образовали следующие пары: "Вольфсберг" - "Тоттенхэм", "Динамо" (Киев) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" - "Арсенал" (Лондон), "Црвена Звезда" - "Милан", "Антверпен" - "Рейнджерс" (Глазго), "Славия" - "Лестер", "Ред Булл Зальцбург" - "Вильяреал", "Брага" - "Рома", "Янг Бойз" - "Байер", "Мольде" - "Хоффенхайм", "Гранада" - "Наполи", "Маккаби" (Тель-Авив) - "Шахтёр", "Лилль" - "Аякс", "Олимпиакос" - ПСВ.
Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные - 25 февраля.