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"Темный рыцарь" и "Шрек" вошли в список национального достояния США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Фильм о Бэтмене "Темный рыцарь" (2008 год), "Заводной апельсин" (1971 год) Стэнли Кубрика и мультфильм "Шрек" (2001 год) пополнили список наиболее значимых лент, выбранных для хранения в библиотеке Конгресса США.

Как сообщает Variety, Национальный совет США по сохранности фильмов также выбрал музыкальный "Бриолин" (1978 год) с Джоном Траволтой в главной роли, комедийный киномюзикл "Братья Блюз" (1980 год), "Полевые лилии" (1963 год), "Человек с золотой рукой" (1955 год) с Фрэнком Синатрой. Также в список вошли "Повелитель бури" (2008 год) о работе американских саперов в Ираке, драма "Клуб радости и удачи" (1993 год) о жизни китаянок, уехавших в США и еще несколько лент.

Список фильмов для хранения в библиотеке Конгресса США ежегодно пополняется 25 лентами, созданными не ранее, чем за десять лет до объявления очередного решения. Сейчас в перечне 800 названий.

США Темный рыцарь Шрек Заводной апельсин

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