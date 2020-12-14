В Лондоне со среды введут максимальный уровень ограничений из-за COVID

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока.

В британской столице и в ряде районов на юго-востоке страны будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Им будет разрешено работать только навынос и осуществлять доставку.

В рамках третьего - максимального - уровня ограничений запрещаются встречи в помещениях, а на открытом воздухе разрешается встречаться группами не более шести человек.

В Лондоне в последние дни фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в городе выявили 4,1 тыс. новых случаев заражения.

На выходных мэр Лондона Садик Хан сообщил, что "число случаев заражения COVID-19 высокое и растет". "Мы увеличили возможности в сфере тестирования для того, чтобы все жители Лондона могли сдать тест при необходимости", - добавил он.