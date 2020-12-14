Украина вооружится турецкими корветами и ударными беспилотниками

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производства корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства в понедельник, подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации на Украину во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

По словам Тарана, прежде всего, речь идет о проектах, призванных радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе.

Министр отметил, что это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Минобороны Украины.

В военном ведомстве напомнили, что в октябре Таран и Демир подписали меморандум с намерениями начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей. Тогда же министр обороны Украины и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между правительствами обеих стран.