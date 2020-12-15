Ракета Electron стартовала с японским спутником дистанционного зондирования Земли

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Electron во вторник стартовала на орбиту с японским спутником дистанционного зондирования Земли StriX-7, оснащенного синтезированной апертурой (SAR), сообщила американская компания-оператор Rocket Lab.

Запуск легкой трехступенчатой ракеты был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 13:09 по Москве.

Спутник японской компании Synspective весом 100 кг является первым в планируемой группировке из 30 таких же аппаратов, которые предназначены для круглосуточного мониторинга инфраструктуры, составления генеральных планов, реагирования на стихийные бедствия в Азии.

В рамках миссии, получившей название The Owls Night Begins mission ("Ночь совы начинается"), спутник будет выведен на орбиту через 60 минут после старта.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

В ходе последнего запуска 20 ноября, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.