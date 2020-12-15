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КНР приостановила работу еще одного пункта пропуска на границе с Приморьем

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - КНР приостанавливает работу погранперехода Мишань (сопредельный пункт пропуска на российской стороне Турий Рог, Приморский край) до 18 декабря, сообщается на сайте Росгранстроя во вторник.

"В период с 15 по 18 декабря в связи с проведением дезинфекции на территории пункта пропуска Мишань (КНР) пропуск транспортных средств через погранпереход Мишань (провинция Хэйлунцзян, КНР) - Турий Рог (Приморский край, РФ) осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечь границу с Китаем в Приморском крае на автомобиле можно в пункте пропуска Краскино (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне Хуньчунь).

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) на 15 декабря, у погранперехода Турий Рог не было ни одного грузового автомобиля.

Как сообщалось, 11 декабря по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке был приостановлен проезд машин через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне Полтавка) и Суйфэньхэ (сопредельный пункт пропуска на российской стороне Пограничный).

По информации ДВТУ на 15 декабря, у Полтавки проезда в КНР ожидает 124 грузовика, у Пограничного - 159 грузовиков. ДВТУ отмечает, что пункты пропуска закрыты "в связи с проводимыми карантинными мероприятиями в КНР".

Генконсульство Китая в Харбине в социальных сетях сообщает, что из-за единичных выявленных случаев коронавируса "в Дуннине и Суйфэньхэ запрещены массовые мероприятия, не разрешается без острой необходимости выходить из дома, передвигаться можно только при наличии кода здоровья, выезд из городов только при наличии разрешения и справки об отрицательном анализе" на коронавирус.

По данным дипмиссии на 13 декабря, в провинции Хэйлунцзян (включает Дуннин и Суйфэньхэ) "выявлены семь ковид-больных и два бессимптомных носителя".

Мишань Хэйлунцзян Китай Приморский край Коронавирус

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