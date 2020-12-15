Администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Лосик объявил голодовку

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Находящийся с июня под арестом оппозиционный белорусский блогер и администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке.

Как отмечает этот телеграм-канал, сегодня Лосику предъявили новое обвинение. В настоящее время он обвиняется по статьям "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", "приготовление к преступлению" и статье "организация массовых беспорядков" УК Белоруссии. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Беларусь головного мозга" во вторник.

Лосик свою вину не признал и "отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения". "Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным", - сказано в сообщении.

Позже жена Лосика Дарья тоже объявила бессрочную голодовку в знак солидарности с мужем до снятия всех обвинений, либо изменения меры пресечения. Об этом Дарья Лосик написала в своем инстаграме во вторник

Игорь Лосик – блогер, администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", на который подписано более 367 тыс. пользователей. Он также является внештатным консультантом издания "Радио Свобода".

25 июня в доме в Барановичах, где живет Лосик с семьей, прошел обыск, после которого его задержали. В настоящее время он находится в СИЗО №1 в Минске.

В конце июня белорусские правозащитники признали Лосика политзаключенным.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.