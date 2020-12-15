Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник.

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - отмечается в нем.

В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии. "Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.

Помпео также заявил, что РФ продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии. "В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара - ИФ) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", - говорится в заявлении госсекретаря США.