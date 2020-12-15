Facebook удалила три сети аккаунтов из Франции и России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Facebook удалила три сети аккаунтов, страниц и групп, зарегистрированных во Франции и России, за нарушение политики организации против иностранного или правительственного вмешательства, сообщила компания в своем блоге.

"Мы удалили 84 аккаунта в Facebook, шесть страниц, девять групп и 14 аккаунтов в Instagram за нарушение нашей политики против скоординированного недостоверного поведения. Эти действия совершались из Франции и были нацелены, в первую очередь, на ЦАР и Мали, и в меньшей степени на Нигер, Буркина Фасо, Алжир, Кот-д' Ивуар и Чад", - говорится в сообщении Facebook.

Люди, управлявшие этими аккаунтами, страницами и группами, в основном писали на французском и арабском. Они комментировали новости и текущие события, включая политику Франции в франкофонной Африке и заявления о потенциальном российском вмешательстве в выборы в ЦАР. Комментарии о французских военных были положительными, а о России в ЦАР - отрицательными.

"Мы удалили еще 63 аккаунта в Facebook, 29 страниц, семь групп и один аккаунт в Instagram за скоординированное недостоверное поведение. Эта сеть работала из России, в основном сфокусировавшись на ЦАР, и в меньшей степени - на Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, ЮАР и диаспоре выходцев из ЦАР во Франции", - информирует Facebook.

Эта сеть тоже писала про новости, включая российскую вакцину от коронавируса, грядущие выборы в ЦАР, проблему терроризма и присутствие России в Африке к югу от Сахары. Комментаторы критиковали французскую внешнюю политику, а некоторые аккаунты отвечали на критику действий РФ со стороны первой сети, зарегистрированной во Франции. Писали в основном на французском, английском, португальском и арабском.

Последняя сеть, которую обнаружили и удалили в Facebook, тоже была зарегистрирована в России. Она состояла из 211 аккаунтов Facebook, 126 страниц, 16 групп и 17 аккаунтов в Instagram. Ее целью были Ливия, Судан и Сирия. В основном, сообщения были на арабском и касались региональных новостей и событий, некоторые содержали дезинформацию.

"Несмотря на то, что люди, стоящие за этими действиями, попытались скрыть свои личности и координацию своих действий, наше расследование обнаружило связи с людьми, ассоциирующимися с прошлыми действиями Агентства интернет-исследований", - заключила компания.