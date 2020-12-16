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В Минобороны Британии заявили о сложности налаживания отношений с РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Британским властям хотелось бы наладить хорошие отношения с российским народом, однако в создавшихся условиях это непросто, заявил в интервью газете The Daily Telegraph глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Издание отмечает, что конструктивным отношениям, по словам министра, мешает то обстоятельство, что РФ "использовала нервно-паралитическое вещество на улицах Англии".

Говоря об инциденте в Солсбери, министр подчеркнул, что использованное там вещество семейства "Новичок" в случае иного способа его применения "могло бы убить тысячи людей".

"Министр обороны также предостерег, что Москва способна организовать еще одну операцию по отравлению в духе того, что произошло в Солсбери. Это могло бы привести к гибели тысяч людей в Соединенном Королевстве", - пишет The Daily Telegraph.

Уоллес также заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный недавно был отравлен "чем-то вроде "Новичка", и что закономерно, когда НАТО задает по этому поводу вопросы России.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Бен Уоллес Великобритания Сергей Скрипаль Алексей Навальный

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